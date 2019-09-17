خارطة طريق لدعم اللامركزية في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

اختتمت مساء الاثنين، أعمال منتدى الحكم المحلي بشأن وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا الذي عقد على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 75 شخصية.

وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان، إن المشاركين توافقوا على ضرورة مضاعفة الجهود لتضمين مخرجات المنتدى بما في ذلك التحديات والأولويات وخيارات السياسات وجمعها بهدف وضع خارطة طريق إستراتيجية لدعم اللامركزية في ليبيا على المدى القريب والمتوسط.

وأشارت الوزارة إلى الشخصيات المشاركة بالمنتدى تمثل المجلس الرئاسي، وعددا من الوزارات التابعة لحكومة الوفاق، وعمداء بلديات، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وجهات عديدة أخرى.

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