وزير خارجية المجر يعلن رفضه لخطط فون دير لاين بشأن الهجرة

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، عدم رضاه عن خطط الهجرة التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية المقبلة أورسولا فون دير لاين.

وقال زيجارتو لصحيفة “داي فيلت” في تعليقات تنشر اليوم الثلاثاء، إن التعزيزات المقترحة لقوة حماية الحدود في الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) “ليست الحل”.

وأضاف الوزير، أن “فرونتكس هي وكالة سفر”.

وانتقد زيجارتو، وهو عضو في حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي تعارض بشدة الهجرة وتنتقد بروكسل في كثير من الأحيان، التكتل الأوروبي لكونه “بدون خطة” في كيفية التعامل مع آلاف المهاجرين الذين يأتون إلى أوروبا كل شهر.

وتتسلم فون دير لاين منصب الرئيسة القادمة للمفوضية الأوروبية في نوفمبر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا