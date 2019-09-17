وصول تعزيزات عسكرية من مصراتة الى سرت

إيوان ليبيا – وكالات :

شاهد سكان سرت طائرات مجهولة تحلق في سماء المدينة على ارتفاعات منخفضة، ويصدر عنها ضوء أحمر بعد ساعات من قصف مقر قوة حماية سرت.

في سياق متصل وصلت إلى سرت تعزيزات عسكرية من مدينة مصراتة، تشمل قوات وآليات تحمل أسلحة ثقيلة تابعة لكتيبة حطين.

وحسب مصادر عسكرية فإن القوة العسكرية ستعزز القوة الموجودة بسرت لتأمين وحماية المدينة، موضحا أن التعزيزات العسكرية ستأخذ تمركزها في ضواحي سرت.

وتعرضت قوة حماية وتأمين سرت لهجوم جوي الإثنين، استهدف مواقع عسكرية تابعة لها.

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