الحصيلة النهائية للهجوم على الزعفران وأبو هادي

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف آمر قوة حماية وتأمين سرت، العميد النعاس عبد الله، حصيلة الهجوم الجوي الذي تعرضت له مواقع تابعة للقوة بسرت وقاعدة القرضابية الجوية أبوهادي، مؤكدًا سقوط قتيلين في صفوف قواته هما أمحمد فتحي أغباق وعلي عبد السلام قحيط، فضلًا عن 12 جريحًا آخرين إصاباتهم متفاوتة.

وتابع عبد الله أن الغارات الجوية استهدفت موقعًا للغرفة بحي الزعفران بجوار مصنع الأعلاف بسرت، يتكون من طابقين تعرض للدمار تم استهدافه بغارتين، كما تعرضت منطقة أبو هادي لغارة جوية أخرى.

ولفت إلى أن الجرحى تم إسعافهم في مستشفى «ابن سينا» بسرت، ثم تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مصراتة للتداوي والعلاج.

كان الناطق باسم القوة طه حديد، أعلن في وقت سابق اليوم مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية لثلاث غارات جوية استهدفت مقر غرفة العمليات العسكرية التابعة للقوة بالقرب من مصنع الأعلاف بسرت بمنطقة الزعفران (7 كلم غرب المدينة). ووقعت غارتان في غضون ساعة واحدة، حيث اهتزت نوافد المنازل بمنطقة الزعفران من قوة القصف ووقعت خسائر مادية، فيما يتواصل الطيران الحربي التابع للقيادة العامة في سماء مدينة سرت.

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