موعد نتائج امتحان الشهادة الثانوية

إيوان ليبيا – وكالات :

قال المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، للدور الأول لهذا العام يوم الخميس القادم، في الساعة الحادية عشر صباحا، في حفل رسمي، وفق مدير المركز الدكتور محمد البوعزي.

وأعلن المركز الوطني للامتحانات، السبت، فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات حتى 21 سبتمبر الحالي، على موقع الامتحانات www.imtihanat.com لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بالخارج، وطلبة الشهادة الإعدادية بالداخل.

وأوضح بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أنه «بإمكان الطالب مراجعة إجابته ومقارنتها بالإجابة الصحيحة والاطلاع على إجابته المقالية».

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