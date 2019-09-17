خامنئي يرفض إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة

طهران-العنوان

رفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الثلاثاء احتمال إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، مكررا في الوقت ذاته تهديداته لطهران.

وقال خامنئي في تصريحات نشرت على موقعه الإلكتروني، “هناك إجماع لدى كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عدم إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان”.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن ترامب قد يلتقي روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم، على الرغم من اتهام مسؤولين أميركيين إيران بأنها تقف وراء هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت السبت منشآت نفطية سعودية.

وقالت الرياض إن الأسلحة المستخدمة في الهجمات إيرانية. بينما قال ترامب “سيبدو الأمر للكثيرين بأن إيران هي الفاعل”، لكن واشنطن تريد مزيدا من البراهين.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها تُعدّ رداً على الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية.

وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران، الهجمات التي أثارت خشية من حصول مواجهة عسكرية مع إيران.

وقال الرئيس الإيراني ومسؤولون آخرون في الجمهورية الإسلامية مراراً في الآونة الأخيرة إن أي لقاء مع ترامب وروحاني مرفوض طالما تبقي الولايات المتحدة على العقوبات الاقتصادية التي أعادت فرضها على إيران في أغسطس 2018.

المصدر-وكالات

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