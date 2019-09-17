الإسرائيليون يتوافدون على مراكز الاقتراع في ثاني انتخابات عامة خلال 5 أشهر

بدأ الإسرائيليون اليوم الثلاثاء في التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة في غضون نحو خمسة أشهر فقط.

وسيواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه “الليكود” مرة أخرى أقرب منافسيه، رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس، زعيم حزب “أزرق أبيض”، بعد فشله في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات جرت في أبريل الماضي.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة العاشرة مساء.

ويحق لنحو 4ر6 مليون شخص التصويت من أجل اختيار 120 عضوا في الكنيست. وهناك نحو عشرة آلاف و700 مركز اقتراع في أربعة آلاف منطقة بجميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن المرشح الأكثر احتمالا لأن يصبح رئيسا للوزراء هو الذي سيستطيع تشكيل ائتلاف يضم أحزابا تكفي لشغل 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست.

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