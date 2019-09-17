الوفاق توقف تزويد مطار الزنتان بوقود الطائرات

إيوان ليبيا – وكالات :

أدانت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة مواقف حكومة الوفاق التي وصفتها بـ”غير الدستورية” إيقافها لوقود الطيران في مطار الزنتان مما سبب بتأخير إحدى رحلات الحقول النفطية السبت الماضي وبسبب هذا الإجراء ستتوقف الرحلات نهائياً.

مصلحة المطارات وجهت خطاب بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أصحاب العقولة في أرجاء البلاد بضرورة الحياد لمصلحة المواطنين وعدم التعرض لمصالحهم في كل المجالات وتغليب لغة العقل في التعامل مع كل الجهات الحيوية والإنسانية والتعامل بروح الوطنية.

وأكدت مصلحة المطارات في الحكومة المؤقتة على وحدة الوطن ومصلحة المواطن في كل أنحاء ليبيا.

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