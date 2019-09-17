24 قتيلاً بانفجار قرب تجمّع انتخابي للرئيس الأفغاني وسط البلاد

كابُل-العنوان

قتل انتحاري 24 شخصًا على الأقل خارج منطقة كانت تشهد تجمعًا انتخابيًا للرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء، قبل أقل من اسبوعين من الانتخابات التي تعهّدت حركة طالبان بعرقلتها.

وقال مدير مستشفى ولاية باروان حيث وقع الانفجار عبد القاسم سانغين إن 32 شخصًا أصيبوا بجروح مضيفًا أن “الحصيلة تتضمن نساء وأطفالاً”.

من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن انتحاريًا على دراجة نارية فجّر نفسه عند أول نقطة تفتيش في الطريق باتّجاه التجمّع. وأكّدت مصادر عدة مقربة من الرئيس بينها رحيمي أن غني لم يتعرض لأي إصابات.

وجاءت الحصيلة من باروان في وقت هزّ انفجار آخر وسط العاصمة كابُل بالقرب من السفارة الأمريكية. وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيعطي مزيداً من التفاصيل بشأن الانفجار الثاني لاحقًا. ولم تعلن أي مجموعة بعد مسؤوليتها عن أي من التفجيرين.

لكنهما يعقبان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة إلغاء المفاوضات مع طالبان الهادفة للتوصل إلى اتفاق يقضي ببدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ودفع إعلان ترامب أن المفاوضات باتت بحكم “الميتة” طالبان للإعلان الأسبوع الماضي أن الخيار الوحيد المتبقي هو مواصلة القتال.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد “كان لدينا طريقان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما الجهاد والقتال، والآخر المحادثات والمفاوضات”.

وأضاف “إن أراد ترامب وقف المحادثات، سنسلك الطريق الأول وسيندمون قريبا”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في أفغانستان بتاريخ 28 سبتمبر وسط تزايد المخاوف من مواصلة المتمردين استهداف مراكز الاقتراع والتجمعات الانتخابية.

المصدر-وكالات

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