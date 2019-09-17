رئيس الوزراء الفلسطيني: لا نعول على نتائج انتخابات إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الفلسطينيين لا يعولون على نتائج انتخابات إسرائيل البرلمانية التي تجري اليوم الثلاثاء.

وأشار اشتية، خلال مؤتمر دولي للتمكين في فلسطين يعقد في بيت لحم، إلى أن “برامج الأحزاب المتنافسة في إسرائيل لا تتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.

وقال ساخرًا: “لا نعوّل على الانتخابات الإسرائيلية بأي شكل، والفرق بين مخرجاتها مثل الفرق بين بيبسي كولا وكوكاكولا”.

وأضاف: “المجتمع الإسرائيلي يزداد للأسف يمينية، ولكن نريد ممن يكون في دفة الحكم في إسرائيل أن يقف ويقول للعالم إنه جاهز لإنهاء الاحتلال، وسيجد الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس شريكًا”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الانتخابات في إسرائيل “شأن إسرائيلي داخلي، لكن تلقي بظلالها الكبير على فرص حل الصراع وعلى مستقبل العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه “مهما كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية وشكل الائتلاف القادم، فإن قرار الناخب الإسرائيلي سيشكل اختبارًا جديًا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية”. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن “مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار، خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما سمعناه من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام”.

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