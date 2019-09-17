أبرزهم صلاح.. 5 لاعبين قد يصنعون الفارق في مواجهة نابولي وليفربول

5 لاعبين بإمكانهم صناعة الفارق بين لاعبي الفريقين في مباراة سان باولو الليلة وعلى رأسهم بالطبع نجمنا محمد صلاح جناح ليفربول.

الفريقان التقيا سابقا الموسم الماضي وحققا الفوز على ملعبهم بنتيجة 1-0 لكن فوز الريدز في الجولة الأخيرة أطاح بنابولي من دور المجموعات.

الموسم الماضي في لقاء الدور الأول سيطر نابولي بفضّل أفكار كارلو أنشيلوتي الفنية خاصة في الشق الدفاعي وتحول خطته من 4-3-3 إلى 3-5-2 في الحالة الهجومية وإحكام السيطرة على ثلاثي هجوم الريدز.

الإسباني يشغل جميع المراكز في خط وسط نابولي ويستطيع بفضل تحركاته وسرعته التي تسبب المشاكل لدفاع الخصم، إذ استطاع تحت قيادة كارلو أنشيلوتي اللعب في مركز وسط الميدان الدفاعي والهجومي.

وبما أن ليفربول يُفضل الدفاع المتقدم عن طريق خط هجومه، يعمل أنشيلوتي على استغلال قدرات اللاعب البالغ 23 عاما والذي حاز جائزة أفضل لاعب في يورو الشباب منذ شهرين.

مزيد من الانسجام زاد للاعب ريال بيتيس الإسباني السابق الذي ظهر بشكل أساسي في المباريات الثلاثة الأخيرة مع البارتينوبي ويمتاز بالتسديدات بعيدة المدى وهو ما يفتقده وسط نابولي.

يعرف يورجن كلوب كيفية الاستفادة من جو جوميز، وهو ما ظهر من تحول اللاعب لمركز ظهير الأيمن بدلا من مركز قلب الدفاع.

الدولي الإنجليزي البالغ 23 عاما شارك في خسارة برشلونة كظهير أيمن الموسم الماضي بشكل مخيب لتعويض غياب ألكسندر أرنولد، وعوّض ظهوره السلبي بأداء جيد أمام مانشستر سيتي ونورويتش سيتي مطلع الموسم الجاري.

الألماني يعتمد على جوميز أكثر من أرنولد في المباريات التي تتطلب أداء دفاعي من الريدز خلف محمد صلاح لمزيد من التأمين.

جوميز قد يواجه الإيطالي لورينزو إينسيني الذي سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 3 مباريات الموسم الحالي من أجل عدم تكرار سيناريو خسارة الموسم الماضي.

الهداف السنغالي يتصدر قائمة هدافي الريدز منذ بداية العام، والموسم الحالي سجل 6 أهداف وصنع آخر في 7 مباريات محليا وفي السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

قوة ماني الهجومية ستصطدم بالفرنسي كيفين مالكوي الذي قلل خطورته في مباراة الموسم الماضي أمام أنظار المشجعين في سان باولو.

ماني قد لا يلتقي بالفرنسي بل بالإيطالي جيوفاني دي لورينزو الظهير الأيمن الوافد الجديد المميز في الشق الدفاعي.

ومع تطور ماني الهجومي وزيادة نجاعته التهديفية وتحركاته بين الخطوط قد تتيح له فرصة الهروب من الرقابة وبالتالي هز الشباك.

الجناح الإيطالي تألق أمام فيورنتينا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي بالمشاركة في تسجيل 4 أهداف، ثم خفت مردوده بعض الشيء في الجولتين التاليتين.

ما بين مهاجم وهمي أو جناح أيمن يضم إلى العمق لضرب دفاعات الخصوم بتسديداته المقوسة سيكون الإيطالي البالغ 28 عاما كلمة السر، مثلما فعل في مواجهة الموسم الماضي.

قدرات لورينزو الكبيرة ستساهم كثيرا في تحرر نابولي الهجوم أي كان منافسه خاصة مع امتلاء سان باولو بأنصار نابولي.

نجمنا المصري يواصل تسجيل الأهداف الموسم الحالي ويريد بدأ مشواره الأوروبي الموسم الحالي بطريقة أفضل من تلك التي ظهر بها أمام نابولي الموسم الماضي.

صلاح فشل في إحداث أي خطورة على مرمى نابولي وقد تسنح له الفرصة لتقديم أداء مغاير اليوم استغلالا لحالة عدم الانسجام بين مدافعي الفريق الإيطالي.

سرعات المصري وكذلك تزايد قدرته على تسجيل الأهداف ستجعله منافسا لفوزي غلام الظهير الأيسر الإيطالي الذي لم يستحضر كامل قواه البدنية والفنية مثلما كان قبل الإصابة بالرباط الصليبي.

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