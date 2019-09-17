رقم قياسي للدولار في السوق الموازي

إيوان ليبيا – وكالات :

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، اليوم الثلاثاء.

وكسر الدولار لأول مرة في سبتمبر الجاري حاجز الـ4.30 دنانير، حيث تداول التجار في سوق المشير مع ساعات المساء الدولار بـ4.31 دنانير محققا ارتفاعا مقداره قرشان بالمقارنة مع أسعار الافتتاح.

ويأتي ارتفاع الدولار بعد موجة انخفاضات منذ مطلع أغسطس الماضي متأثرا بقرار صرف مخصصات أرباب الأسر وخفض نسبة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي من قبل المجلس الرئاسي إلى 163%.

وساهم صعود الدولار في رفع سعر صرف اليورو بمقدار قرشين ليتم تداوله بـ4.70 دنانير. بينما استقر سعر غرام الذهب عيار18 كسر عند 153 دينارا.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الجنيه المصري اليوم عند 26 قرشا، وكذلك الدينار التونسي عند دينار ونصف الدينار، كما شملت حالة الاستقرار الليرة التركية التي تم تداولها عند 75 قرشا لليرة على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا.

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