اخبار

ارسال تعزيزات كبيرة لمناطق الجنوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد ضابط عمليات الجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية العميد محمد علي يونس على مقتل أكثر من 14 إرهابي مسلح وتدمير آليات وقصف مستودع الذخيرة الخاصة بهم بمنطقة جبال الهروج في طلعات جوية متفرقة.

العميد يونس قال في تصريح صحفي إن القيادة العامة أرسلت تعزيزات ضخمة لمناطق الجنوب لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة ووضع خطط محكمة لاستعادة منطقة مرزق وما حولها.

يشار الى أن هذه التعزيزات لمناطق الجنوب تأتي بعد تكليف القيادة العامة آمر المنطقة العسكرية الكفرة اللواء الأبعج ليكون آمراً للمنطقة الحدودية الجنوبية .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك