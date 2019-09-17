تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني للسعودية الـ 89

أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ 89 تفاصيل فعاليات الموسم التي ستنطلق بجميع مناطق المملكة، بعد غدٍ الأربعاء، تحت شعار “همة حتى القمة”، وتستمر حتى الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

ويصبح الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية، وذلك بحسب الهيئة العامة للترفيه.

وقال عمرو بن أحمد، الرئيس التنفيذي للهيئة، المشرف العام على الموسم خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الرياض: “لدينا هذا العام احتفالات الألعاب النارية التي حرصنا أن تكون على مدى أيام الموسم، حيث سيتم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، كما ستقام ضمن فعاليات الموسم، 8 حفلات غنائية في عدد من المناطق”.

وتابع: “تقام في جميع مناطق المملكة طوال مدة الموسم «احتفالات الهمة» والتي اشتق اسمها من شعار الموسم «همة حتى القمة»، وهو الشعار الذي يمثل هوية اليوم الوطني التاسع والثمانين، والذي يأتي استلهامًا من مقولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (همة السعوديين مثل جبل طويق)، وذلك في 13جميع مناطق المملكة، على أن يشهد اليوم الوطني الموافق 23 سبتمبر، إقامة ثلاث حفلات غنائية في كل من الرياض وجدة والدمام”.

وأشار إلى أن كورنيش الحمراء بمدينة جدة، سيشهد إطلاق فعالية “مملكة النجوم”، حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الحضور في الكورنيش، مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر.

وستقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية “سيرك دو سوليه” ما يقارب 14 أداء ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي وبهلواني، وذلك في معرض الظهران اكسبو بالشرقية، على مدى خمسة أيام تبدأ من بعد غد الأربعاء.

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