مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

قتل أربعة أشخاص على الأقل في حادث وقع ليلة الاثنين / الثلاثاء على الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان السوفيتيتين السابقتين في آسيا الوسطى.

وأعلنت طاجيكستان أن ثلاثة عناصر من حرس حدودها قتلوا، بينما ذكرت قرغيزستان أن أحد جنودها قتل.

وترددت أنباء بأن حوالى 20 شخصًا أصيبوا .

وتبادلت الدولتان المتاخمتان للصين الاتهامات بشأن الحادث، ولطالما اتهم كل طرف منهما الطرف الآخر بالقيام بأنشطة بناء وتشييد غير قانونية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.

وكانت قرغيزستان وطاجيكستان قد حصلتا على استقلالهما عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991. ويعد نصف حدودهما تقريبا ويبلغ طولها ألف كيلومتر موضع نزاع منذ عقود.

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