السعودية تعلن عودة إنتاج النفط لمستويات ما قبل اعتداءات السبت الماضي

أعلن عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، عودة الإمدادات النفطية لما كانت عليه قبل العمليات الإرهابية التخريبية الأخيرة السبت الماضي التي استهدفت أماكن انتاج تابعة لشركة أرامكو بالمملكة، وأنه قد عاد لمواقع الإنتاج كل العاملين بالشركة.

وقال وزير الطاقة السعودي، إن الحكومة السعودية بذلت جهودا متعددة لتمكين صناعة النفط بالمملكة من تجاوز آثار الأحداث الإرهابية التخريبية التي ضربت مناطق النفط التابعة لشركة أرامكو.

وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن هذه الهجمات الإرهابية التخريبية أدت لتعطل نصف إنتاج المملكة من الزيت الخام أي نحو 6 في المائة من إنتاج العالم.

وأضاف الأمير عبد العزيز، ستعود قدرة المملكة إلى إنتاج 12 مليون برميل يوميا من النفط الخام نهاية الشهر والعودة لإنتاج نفس المستويات من الغاز المسال والجاف، مؤكدًا أن الاستعداد جار وقائم لطرح أسهم شركة أرامكو في البورصات العالمية في السوق العالمي بغض النظر عن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية.

ووصف الأمير عبدالعزيز استهداف أماكن انتاج الطاقة بالمملكة بأنه استهداف للاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة بالعالم وان هذه الاعتداءات تمثل في نفس الوقت هجوما علي كل الدول متقدمة ونامية، وقال إنه على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول التي تدعم أو تمول الإرهاب. وأكد وزير الطاقة السعودي، أنه سيتم تعويض خسائر الشركات المتضررة.

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