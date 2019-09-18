جريزمان: يجب أن اعتاد على تحركات ميسي وسواريز

وتعادل برشلونة سلبيا خارج ملعبه مع دورتموند الألماني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأضاف “أنا في ثاني شهر لي مع برشلونة ويجب أن أعتاد على تحركات ميسي وسواريز وعثمان ديمبيلي في الهجوم لأن أدوارنا متشابهة”.

النجم الفرنسي أكمل “اللعب خارج أرضنا مختلف تماما لأن الخصوم يلعبون بثقة أكبر، لذلك علينا خلق المزيد من الفرص واللعب بجودة أعلى خارج ملعبنا”.

ويلعب برشلونة في المجموعة السادسة لدوري الأبطال بجانب إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي ودورتموند الألماني.

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