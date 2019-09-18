المطالبة بوقف صفقة الماراثون وتوتال

إيوان ليبيا – وكالات :

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإيقاف تنازل شركة “الماراثون” الأميركية عن حصتها لشركة “توتال” الفرنسية.

وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء، إنها لاحظت أن المؤسسة الوطنية للنفط بصدد إتمام إجراءات التنازل، وتبين لها أن إتمام هذا الموضوع سيترتب عليه ضرراً بالمصلحة العامة ومساساً بمقدرات الشعب الليبي.

وطالبت الهيئة من السراج بضرورة التدخل المباشر لإيقاف الصفقة مؤقتاً تمهيدا لعقد اجتماع طارئ لدراسة الموضوع من كافة الجوانب من أجل الوصول إلى مقترحات ناجحة تعود بالنفع على الدولة الليبية.

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