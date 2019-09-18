تفاصيل الضربات الجوية للجيش على طرابلس ومصراتة

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الليبي لعدد من تمركزات المجموعات المسلحة في عدة مناطق ليبية.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه- “من عدة قواعد عسكرية تابعة للقيادة العامة انطلقت مقاتلات السلاح الجوي معانقة سماء المنطقة الغربية بالكامل حيث وجهت عدة ضربات قوية بدأت بالأمس في طرابلس وبالتحديد قاعدة امعيتيقة، حيث غرفة التحكم للطيران التركي المسير الذي يدعم الجماعات الإرهابية التابعة للإخوان ولازالت مقاتلات السلاح الجوي مستمرة في عملياتها القتالية إلى أن يتم دحر الإخوان والجماعات الإرهابية وطرد التركي المحتل من أرضنا، واليوم ومع ساعات الظهيرة شنت مقاتلاتنا غارات جوية استهدفت من خلالها الجزء الشرقي لقاعدة الكلية الجوية في مصراتة كما ولازالت المقاتلات تسبح في سماء المنطقة تبحث عن أي هدف عسكري ثابت او متحرك تابع لتلك الميليشيات الإرهابية، جميع المدن والمناطق التي تتواجد بها الميليشيات وتتخذها نقطة انطلاقة لتنفيذ عملياتها الإرهابية ضد القوات المسلحة العربية الليبية هي هدف مشروع للقوات الجوية ولن تقف مقاتلاتنا عن استهداف مصراتة إلا في حال طرد التركي والإرهابي منها”، بحسب تعبيره.

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