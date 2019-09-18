متحدث وزارة الدفاع السعودية: لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب بالمنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي فى المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء للإعلان عن تفاصيل الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو: إن السعودية قادرة على الدفاع عن بنيتها التحتية.

وأضاف أن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في أرامكو يظهر أن النظام الإيراني يستهدف المدنيين والبنى التحتية، مؤكدًا: لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب بالمنطقة عبر وكلائها.

وأوضح أن إيران تقف وراء الهجمات على أرامكو، ومشيرًا إلى استهداف أرامكو هدفه التأثير على الاقتصاد العالمي.

وأكد أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال، ومضيفاً أن وزارة الدفاع السعودية تعرض صورا لبقايا صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في هجوم أرامكو، مؤكدًا أن إيران هي التي صنعت هذه الأسلحة التي استهدفت أرامكو.

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