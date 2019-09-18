القضاء التونسي يرفض الافراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

تونس-العنوان

رفض القضاء التونسي الأربعاء طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد أحد محاميه.

وقال المحامي كامل بن مسعود الذي تقدم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي “رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا ان الامر ليس من اختصاصه”، واضاف “سنستأنف القرار”. ولم ترد المحكمة على طلب تأكيد قرارها.

واوقف القروي في 23 اغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة ايام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وكان قاضي التحقيق قرر في يوليو تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الاراضي التونسية.

وعلق محام اخر للقروي انها “الجهة القضائية الثالثة التي تعلن عدم اختصاصها”، مذكرا بأن محكمة الاستئناف رفضت ايضا اتخاذ قرار في الثالث من سبتمبر ومثلها محكمة النقض في 13 سبتمبر.

وأكدت النتائج الرسمية الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والأكاديمي المحافظ قيس سعيّد.

وأعلنت الهيأة العليا المستقلة للانتخابات تقدم سعيّد ب 18,4 في المئة من الاصوات أمام القروي الذي حصل على 15,58 في المئة.

المصدر-وكالات

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