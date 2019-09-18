بالفيديو – لا مفاجآت في أوكرانيا.. سيتي يضرب شاختار بثلاثية والصدارة كرواتية

ورغم الغيابات الكثيرة في الدفاع إلا أن جوسيب جوارديولا وجد حلا لترميم الخط الخلفي لفريقه بالدفع بلاعب الوسط فيرناندينيو بجوار نيكولاس أوتاميندي.

ويغيب عن مانشستر سيتي إيمريك لابورت لمدة قد تصل إلى 6 أشهر بسبب الإصابة، كما يغيب أيضا جون ستونز ولا يملك الفريق حاليا سوى أوتاميندي في الدفاع.

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي أمام شاختار كل من رياض محرز وإليكاي جوندوجان وجابريال خيسوس.

اعتمد جوارديولا في بداية المباراة على طريقة 4-3-3 المعتادة له بتواجد إيدرسون في حراسة المرمى.

أمامه كايل ووكر وفيرناندينيو وأوتاميندي وزينتشينكو، ثم ثلاثي الوسط جوندوجان ورودريجو وكيفين دي بروين.

خلف ثلاثي الهجوم رياض محرز وسترلينج وخيسوس.

افتتح ريال محرز أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 24 بعد متابعة لتسديدة جوندوجان المرتدة من القائم.

ثم أضاف جوندوجان الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة رائعة من محرز.

واختتم خيسوس الثلاثية من إنفراد بالمرمى في الدقيقة 76 وبتمريرة رائعة من دي بروين.

تمريرة دي بروين الحاسمة هي رقم 9 له منذ انطلاق هذا الموسم خلال 9 مباريات لعبها مع مانشستر سيتي وبلجيكا، بواقع صناعة 9 أهدافه مع فريقه و3 مع منتخب بلاده.

وحصد مانشستر سيتي نقاطه الثلاث الأولى في المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الثانية للمجموعة ضرب دينامو زغرب الكرواتي ضيفه أتالانتا الإيطالي برباعية دون رد. ليخطف الصدارة من مانشستر سيتي.

سجل أهداف دينامو زغرب كل من مارين ليوفاتش في الدقيقة 10، ثم أضاف ميسلاف أورسيتش 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 و42 و68 على التوالي.

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