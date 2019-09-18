مديرة الشئون الاقتصادية بالمفوضية الأوروبية: مصر الآن في وضع جيد للبناء بسبب برنامجها الإصلاحي وحكومتها القوية

قالت إيلينا فلوريس مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية في المديرية العامة للشئون الاقتصادية والمالية (ECFIN) التابعة للمفوضية الأوروبية: إن مصر نجحت مصر في تحقيق استقرار اقتصادها من خلال برنامج إصلاح يتمتع بحكومية قوية.

وأضافت أن البلاد الآن في وضع جيد للبناء على هذا، ولا سيما من خلال تنفيذ المزيد، من الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز القطاع الخاص وجعل النمو مستدامًا على المدى المتوسط، خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا سيضع الأساس للإدماج والتقدم الاجتماعي.”

جاء ذلك في ختام الجولة العاشرة للحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتي عُقِدت يومى ١٧ و١٨ سبتمبر الحالى، وذلك لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادى لمصر واستعراض التطورات التى شهدتها السياسات المالية والنقدية، لتحقيق النمو الاقتصادى، والاستقرار النقدى، وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية بمشاركة وزارة المالية وسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

‎وقال السفير إيڤان سوركوش، رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر: “إن هدفنا هو تعزيز التنمية المستدامة متضمنة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما سيدعم الاستقرار طويل الأجل على جانبي البحر المتوسط، وذلك لتكثيف وتوطيد الحوار السياسي والتعاون. إن أملنا هو المساهمة في الاستقرار والازدهار المستدام لمصر، من خلال المساهمة في تلبية احتياجات المصريين، وخاصة النساء والشباب منهم، وضمان العدالة الاجتماعية لهم”.

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