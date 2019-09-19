ساري بعد عودة أتليتكو: المباراة كانت في أيدينا.. نشعر بالمرارة

وساري قال عقب المباراة لشبكة سكاي إيطاليا: “أداؤنا تطور كثيرا عن المباراة الماضية أمام فيورنتينا، المباراة كانت في أيدينا لذا نشعر بطعم المرارة في فمنا بعد التعادل”.

وأضاف “يوفنتوس لم يفز في هذا الملعب بعدة زيارات سابقة لذا تسجيل هدفين وإهدار بعض التسديدات الأخرى يجعلني محبطا لأن أهداف أتليتكو تأتي من وضع متوقع ولم نكن مستعدين لهم”.

وتابع “الكليشيه أن أقول إنه علينا التحول لرقابة رجل لرجل في الركلات الثابتة ولكن هذا ليس منطقيا، علينا أن نكون أكثر قوة في الكرات الثابتة فأتليتكو مميز في الألعاب الهوائية”.

وأشار “أرى أن الرقابة الفردية في وجود تقنية الفيديو قد تؤدي لاحتساب ركلات جزاء، لذا علينا التحسن في هذا الشأن”.

افتتح خوان كوادرادو أهداف المباراة في الدقيقة 48، وأضاف بليز ماتويدي الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 65.

وقلص ستيفان سافيتش النتيجة لصالح أتليتكو بهدف في الدقيقة 70.

وأدرك هيكتور هيريرا التعادل لأتليتكو في الدقيقة 90.

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