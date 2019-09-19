اجتماع لللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، اجتماعها السابع بعد ظهر الأربعاء، بمقر وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان خالد أبو صلاح الحسناوي.

ووفق بيان لوزارة العدل، تابعت اللجنة خلال اجتماعها الجهود والإجراءات المبذولة والمتعلقة برصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتوثيقها، كما ناقشت الظروف والأوضاع التي تواجه المواطنين جراء الاشتباكات المسلحة التي لاتزال تشهدها مدينة طرابلس ومحيطها خاصة النازحين.

وأكد رئيس اللجنة الحرص على تفادي والتقليل من أثار الأزمة على المواطنين، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تكاتف الجهود وتوحيد العمل بهدف ضمان الحقوق الأساسية للمتضررين والنازحين.

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