كونتي يطالب بمواجهة المجموعات المتطرفة للوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

نشرت كل من وكالة ” نوڤا الإيطالية ومواطنتها صحيفة ” الماسيجيرو ” تفاصيل عن فحوى مباحثات رئيس الحكومة ” جوزيبي كونتي ” مع رئيس الرئاسي فائز السراج المجلس خلال لقائهم اليوم الأربعاء في العاصمة روما.

ونقلت الوكالة والصحف الإيطالية عن مسؤولين إيطاليين من يعملون مع كونتي قوله : ” تظل الأزمة الليبية سبب قلق كبير للحكومة الإيطالية وحلها يمثل اهتمامًا كبير لها ” .

كما أكد ذات المسؤولين لوسائل الإعلام الإيطالية هذه تأكيد كونتي للسراج على أن مصلحة الشعب الليبي كانت و ستبقى أساس العمل للحكومة الإيطالية .

وأضافت أن كونتي أكد أيضاً بأن الإرهاب مصدر قلق دولي داعيًا السراج وكما حدث في مناسبات سابقة لبذل جهد كبير وأكبر لمواجهة التيارات المتطرفة الموجودة بين الميليشيات ، في إشارة للقوات التابعة له .

وأبلغ رئيس الوزراء الإيطالي السراج دعمه لحكومة الوفاق الوطني لكنها في نفس الوقت – أي الحكومة – لا يمكنها إلا أن تعتبر الممثلين الليبيين من برقة محاورين أساسين في البحث عن حل السياسي ، وفقاً للوكالة نفسها .

وفي سياق متصل كشف كونتي للسراج عن وجود ما أسماها ” حساسية شديدة لدى الرأي العام الإيطالي ” تجاه الظروف الإنسانية الخطيرة وقضايا الهجرة وإدارة مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الواقعة تحت سلطة الرئاسي .

وعن موقف الحكومة الإيطالية في هذا الصدد ، فقد أكد كونتي حثها على تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع منذ فترة طويلة وتشجيعها على تجديد الدعم على جميع المستويات الوطنية والدولية ، معرباً عن أمله في أن يضمن السراج إحساس قوي بالمسؤولية .

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