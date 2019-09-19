أحمد حجازي: عدت من الإصابة أسرع مما توقعنا

حجازي شارك رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يجري جراحة في الكاحل، أبعدته عن الملاعب لقرابة الثلاثة أشهر.

وقال حجازي في تصريحات لموقع وست بروميتش الرسمي: “سعيد جدا بعودتي للتدريبات مرة أخرى. أنا أشعر بارتياح الآن، وكاحلي بخير”.

وأضاف “حتى الآن لا يوجد ميعاد محدد لعودتي للمشاركة في المباريات، لكن دعونا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور”.

الدولي المصري أكمل “لقد عدت للتدريبات أسرع مما توقعنا، وهذا أمر جيد بالنسبة لي”.

وأتم “الفريق يؤدي بشكل جيد في الفترة الحالية، وأتمنى استمرار تلك الحالة والمضي قدما في طريقنا”.

سلافيان بيليتش مدرب وست بروميتش تحدث في الأيام السابقة لـ عن أحمد حجازي، ومشاركته في لقاء ودي. ()

وست بروميتش يحتل حاليا المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 13 نقطة بعد مرور 7 جولات.

أحمد حجازي انضم لوست بروميتش في الموسم قبل الماضي، قبل أن يهبط مع الفريق لدوري الدرجة الأولى، ويشارك في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

صاحب الـ28 عاما يملك 85 مباراة مع وست بروميتش. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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