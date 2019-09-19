فان دايك: رغبة الجميع في إسقاط بطل أوروبا لا تمثل لنا مشكلة

وخسر ليفربول مباراته الأولى منذ التتويج بدوري أبطال أوروبا يونيو الماضي، وذلك على يد نابولي في بداية مرحلة المجموعات بالنسخة الجديدة للبطولة.

وقال فان دايك حول ما إذا كان وضع ليفربول كبطل لأوروبا يجعله هدفًا للمنافسين “نعم، لكنني أعتقد أن رغبة الجميع في إسقاطنا بغض النظر عن المسابقة التي نلعب فيها، شيء يتعين علينا التعامل معه لكنه لن يمثل أي مشكلة على الإطلاق”.

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه: “يجب أن نستمتع بذلك أيضًا وأعتقد أن فوز نابولي بمباراتهم الأولى يمثل أمرا كبيرا جدًا. وبالطبع فأن خسارة مباراتنا الأولى ليس ما أردناه”.

وأوضح “لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله الآن هو محاولة الفوز في جميع المباريات الأخرى والتركيز الآن على مباراة تشيلسي”.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

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