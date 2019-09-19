مبادرة التعاون الإيطالي تقوم بنقل المجموعة الأولى من مرضى الدم  لتلقي العلاج في روما

روما 19 سبتمبر 2019 (وال)- قامت وزارة الدفاع الايطالية بتسفير خمسة أطفال مرضى الدم من مدينة بنغازي وهي تعتبر المجموعة الأولى من أصل” 14″ طفل مريض يتعالج في مركز بنغازي الطبي في إطار المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي بمجال الرعاية الصحية لصالح مرضى الأطفال الليبيين.

وستصل الطائرة غداً الجمعة إلى المطار العسكري في روما .

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية بحسب ما نقلته عنه وكالة “نوفا” أن نائبة وزير الخارجية الإيطالية “إيمانويلا ديل ريط ووكيل وزارة الدفاع “جوليو كالفيز “هم من سيقومون باستقبال الأطفال المصابين بأمراض الدم.

وسيتم علاج الأطفال في مستشفى” بامبينو جوزيه” للأطفال في روما والذي تعاون معه الجانب الإيطالي وأن نائبة وزير الخارجية الإيطالية خصصت مبلغ” 4ملايين ” يورو وذلك تنفيذا لقرار صدر في 17 يوليو. (وال – روما) س م / رس

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