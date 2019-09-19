جانتس يعلن عزمه تشكيل حكومة وحدة موسعة بإسرائيل

أكد بيني جانتس زعيم حزب “أزرق أبيض”، الذي يتصدر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، عزمه تشكيل حكومة وحدة موسعة في إسرائيل.

وقال في تصريح للصحافة: “أعتزم تشكيل حكومة وحدة ليبرالية موسعة”، متعهدا بإجراء مفاوضات دقيقة وحثيثة من أجل تشكيلها.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا في وقت سابق اليوم، إلى تشكيل حكومة وحدة مع حزب جانتس.

وقال جانتس: “بعد حملة انتخابية فُرضت على مواطني إسرائيل.. ذهب الشعب لصناديق الاقتراع، وصوّت، وأخذ قرارا واضحا- لقد اختار الشعب الوحدة، الشعب اختار إسرائيل قبل أي شيء”.

وأضاف: ” لن نرضخ لأحد، سأجري المفاوضات بمسئولية وموضوعية من أجل تحقيق ما هو أفضل لمواطني إسرائيل في ظل الظروف السياسية الراهنة”. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسئول بحزب جانتس القول، إن “نتنياهو قرار إجراء انتخابات ثالثة، ويحاول (عن طريق اقتراح حكومة الوحدة) الإلقاء باللوم علينا”، مؤكدا: “إذا ما تنحى (نتنياهو) جانبا، ستتشكل حكومة وحدة في يوم واحد”.

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