تحطم مقاتلة f16 بلجيكية في فرنسا.. والطيار بين أسلاك الكهرباء

أعلنت السلطات الفرنسية، أن طائرة مقاتلة بلجيكية، من طراز إف- 16، تحطمت في منطقة مأهولة بالسكان غرب فرنسا، وأن أحد طياريها عالق بين أسلاك كهرباء الضغط العالي.

وصرح متحدث باسم المقاطعة الإقليمية أو الإدارة للأسوشيتد برس بأن طائرة إف 16 تحطمت، الخميس، في بلدة بلوفينر في بريتاني وفقًا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أنه جرى إنقاذ أحد الطيارين بأمان، وأن عمال الطوارئ يحاولون انتشال الطيار الآخر من بين أسلاك الكهرباء، فيما جرى إجلاء السكان من المنطقة المجاورة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الوطنية الفرنسية، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين سكان المنطقة، مشيرة إلى أن حوالي 100 شرطي هرعوا إلى موقع التحطم، وفتحوا تحقيقا في الحادث.

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