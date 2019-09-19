الإفراج عن أردنيين محتجزين في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة أمس الأربعاء أنه بجهود حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة المختصة الأردنية أفرجت السلطات في ليبيا عن 2 من أصل 3 مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام.

القضاة أوضح وفقاً لقناة “المملكة” الأردنية بأن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الليبي محمد سياله الأسبوع الماضي أبلغه خلاله بقرار الإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين كانوا محتجزين.

وعبر القضاة عن شكر وتقدير المملكة للحكومة الليبية لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح المحتجزين والعمل على تأمين عودتهم سالمين، متمنياً أيضا بالإفراج قريباً عن المحتجز الثالث خلال فترة زمنية قصيرة حسب ما وعد الجانب الليبي.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأردنية أعلنت في فبراير إنه سيتم الإفراج قريبا عن الأردنيين المحتجزين في ليبيا بناءً على تطمينات من الجانب الليبي وأكدت في أبريل استمرار متابعتها للقضية.

يشار إلى أن الاردنييين الـ3 قد تعرضو للإختطاف العام الماضي في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة وظل مصيرهم مجهولاً حتى تدخلت حكومة الوفاق ودخلت في مفاوضات مع المجموعة المسلحة دامت لأكثر من ستة أشهر لإطلاق سراحهم.

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