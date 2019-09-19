كأس ليف ياشين أحدث جوائز فرانس فوتبول لأفضل الحراس

وستضاف الجائزة إلى الكرة الذهبية للأفضل في فئة الرجال والسيدات وكأس كوبا المقدمة لأفضل لاعب شاب في العام.

وتُمنح الجوائز الأربعة للفائزين بها في الثاني من ديسمبر المقبل بتقديم النجم الإيفواري ديديه دروجبا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة في الحادي والعشرين من أكتوبر المقبل.

جائزة أفضل حارس في العالم أو “جائزة ليف ياشين” نسبة إلى الحارس السوفيتي السابق.

ويعد ياشين الحارس الوحيد الفائز بالجائزة عام 1963 كأفضل لاعب في العالم متفوقا حينها على الإيطالي جياني ريفيرا والإنجليزي جيمي جريفيس.

ياشين توفي عام 1990 بعمر الـ 60 عاما ليصبح الحارس الوحيد الذي فاز بالجائزة.

جوردن بانكس وبيتر شيلتون وبيتر شمايكل وأوليفر كان وإيكر كاسياس وجانلويجي بوفون ومانويل نوير ترشحوا للجائزة دون الفوز بها.

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