قبل دربي ميلانو.. مشادة في إنتر بين لوكاكو وبروزوفيتش

النيراتزوري فشل في تحقيق الفوز بأول جولة أمام ضيفه واكتفت كتيبة أنطونيو كونتي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ووفقا لصحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية فأن الثنائي تشاجر في غرفة الملابس عقب نهاية اللقاء.

ولم يقبل الكرواتي بروزوفيتش بنقد البلجيكي لوكاكو لرفاقه مما أدى لمشاجرة بين الثنائي منعهم منها لاعبي الفريق.

لوكاكو طلب من زملائه أن يكونوا أكثر حدّة في المواقف الهجومية واتباع أفكار كونتي الفنية وهو ما لم يقبله الكرواتي.

تكرر سابقا بين الكرواتي وقائد إنتر السابق ماورو إيكاردي الذي رحل لاحقا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

مشادة ثنائي إنتر تأتي قبل أيام من مواجهة دربي ميلانو أمام الغريم التقليدي ميلان.

ولم يتعرض الأفاعي للخسارة الموسم الحالي حتى الآن، إذا فاز في جميع مبارياته بالدوري وتعثر مبكرا في دوري الأبطال.

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