هونيس: ليس من حق تير شتيجن اللعب لمنتخب ألمانيا

ويتنافس مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ مع حارس برشلونة على الحصول على مقعد دائم في حراسة الناسيونال مانشافت.

ويتفوق نوير على تير شتيجن في اختيارات يواكيم لوف لحراسة مرمى ألمانيا، إذا شارك نوير أمام هولندا وإيرلندا في تصفيات يورو 2020.

هونيس قال لصحيفة سبورت الإسبانية المقربة من برشلونة: “ليس هناك مجال للحديث عن المنافس وتُوقع ألا يشعر اللاعب الذي لا يشارك بالحزن”.

ودافع هونيس عن حارس مرمى فريقه قائلا “أؤمن أن تلك مزحة، تير شتيجن ليس لديه الحق للعب هنا”.

وأكمل “الأمر مختلف في حراسة المرمى مقارنةً بمراكز أخرى، مانويل نوير هو رقم 1 وكان أفضل حارس في العالم لسنوات عديدة حتى الآن، لا جدال في هذا”.

وتابع “لا نريد أن يتأثر لاعبينا في المستقبل، شتيجن حارس مرمى جيد للغاية ولكن نوير أفضل بكثير ولديه خبرة أكثر. يمكنه اللعب عندما يكون لائقا وسيظل دائما الأفضل “.

وكان نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ السابق قد أكد سابقا أن نوير هو الحارس الأول في ألمانيا.

وتعد المشاركة الأخيرة لتير شتيجن في حراسة مرمى منتخب بلاده لمدة 45 دقيقة أمام صربيا وديا شهر مارس الماضي إذ حل بديلا لنوير.

بينما المباراة الأخيرة التي خاضها كاملة بقميص مانشافات أمام بيرو في سبتمبر الماضي وانتهت بفوز بلاده بهدفين مقابل هدف.

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