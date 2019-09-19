الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

الرياض-العنوان

أعلن اليوم الخميس عن وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في السعودية عن عمر ناهز 83 عاما، وفق ما صرح به محاميه.

وكان بن علي، قد فر إلى السعودية عقب اندلاع الثورة في بلاده وأطاحت به في 14 يناير 2011، بعد حكم استمر لمدة 23 عاما.

وفي الرابع عشر من يناير 2011، وبعد شهر من المظاهرات المعارضة له، غادر بن علي إلى جدة برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما محمد زين العابدين، تاركا السلطة.

ومنذ انتقاله إلى السعودية، نادرا ما تسربت معلومات عن الرئيس التونسي السابق، وكان محاميه اللبناني أكرم عازوري يكتفي بإصدار بيانات صحفية للرد على تقارير تتناوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية