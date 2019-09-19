مقتل وجرح العشرات في تفجيرات جنوب أفغانستان

كابول 19 سبتمبر 2019 (وال)- قتل عشرة أشخاص وجُرح 90 آخرين اليوم الخميس، في سلسلة تفجيرات تبنتها حركة طالبان في عدد من مناطق البلاد.

هذا وقد أعلنت حركة طالبان” تبنيها هجوم بسيارة مفخخة في مدينة “قلعة” جنوبي أفغانستان، واستهدف مبنى للاستخبارات، ومستشفى على مقربة منه، إلى جانب إعلانها استهداف مبنى حكومي أمس الأربعاء في مدينة جلال آباد، وأسفر الهجوم مقتل أربعة مدنيين وجرح 12 آخرين.

وأعلن حاكم ولاية زابل رحمة الله يرمال – بحسب وكالة الصحافة الفرنسية- إن “السيارة المفخخة لطالبان واستهدفت إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم، ودمرت مستشفى الولاية الذي يقع في المكان نفسه”.

وقال يرمال إن الهجوم أسفر عن سقوط 10 قتلى، و85 جريحاً كحصيلة أولية للهجوم.

وبدوره، قال رئيس مجلس ولاية زابل عطا جان حقبيان في وقت لاحق، إن الاعتداء أسفر عن مقتل 20 شخصاً وجرح 90 آخرين.

في المقابل، تبنّى قيادي في حركة طالبان قاري يوسف أحمدي الاعتداء، واصفًا الهجوم بأنه عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات، بحسب تعبيره. (وال – كابول) س م/ ر ت

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