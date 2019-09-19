أمريكا تتشاور مع السعودية بشأن سبل مواجهة التهديدات من شمال المملكة

قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس، إنه يتشاور مع السعودية لبحث سبل مواجهة التهديدات من شمال المملكة، بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت على منشأتي نفط سعوديتين، ألقى مسئولون أمريكيون بالمسئولية عنه على إيران.

وأحجم متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن الكشف خلال إفادة صحفية عما إذا كان الجيش الأمريكي يعتقد أن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة وصواريخ قد انطلق من الأراضي الإيرانية، تاركًا الأمر للتقييم السعودي الحالي للواقعة.

وقال جوناثان هوفمان “لن نسبقهم في هذا الشأن” بينما اعترف بوجود مؤشرات على أن طهران تتحمل المسئولية.

وذكرت رويترز من قبل أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم انطلق من إيران.

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