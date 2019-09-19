الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي حفاظًا على سلامة البلاد

الكويت 19 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي اليوم الخميس، عن رفع حالة التشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد.

هذا وجاء هذا الإعلان، على خلفية ما نقلته وسائل الإعلام المحلية في الكويت، حول رصد تحليق طائرة مسيّرة في مناطق على الجانب الساحلي من المدينة.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي – في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك طالعته وكالة الأنباء الليبية – أن ھذا الإعلان یأتي حفاظًا على أمن البلاد، وسلامة أراضیھا ومیاھھا وأجوائھا، من أي أخطار محتملة، بالتنسیق المباشر والدائم مع كل الجھات العسكریة والأمنیة في الدولة.

وأشارت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي إلى أن الجیش الكویتي، یقوم بتنفیذ التدریبات الجویة والبحریة، للوقوف على أعلى درجات الجاھزیة والكفاءة القتالیة.

ويأتي رفع حالة الاستعداد ضمن الإجراءات العسكرية الاحترازية، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد بعد هجمات استهدفت منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية فجر السبت، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيّرة فوق منزل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على ساحل البلاد.

وبدورها، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر مستشفى في الولايات المتحدة، إلى منزله هناك، بعد استكمال فحوصات طبية وصفت بـالمطمئنة. (وال – الكويت) س م/ ر ت

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