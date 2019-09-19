إخفاق مشروع قرار روسي صيني في الأمم المتحدة يطالب بهدنة في سوريا

فشل مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي أعدته روسيا والصين يطالب بهدنة في شمال غرب سوريا، تستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة، اليوم الخميس.

وقدمت روسيا والصين مشروع القرار ردا على مشروع قرار أعدته الكويت وبلجيكا وألمانيا. واستخدمت روسيا والصين في وقت سابق اليوم الخميس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي يطالب بهدنة في شمال شرق سوريا لأنه لم يشمل الاستثناء.

وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مشروع قرارهما. وصوت تسعة أعضاء ضد المشروع بينما امتنعت جنوب إفريقيا وإندونيسيا وغينيا الاستوائية عن التصويت. ويحتاج إقرار أي مشروع إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حق النقض.

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