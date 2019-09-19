أمريكا تعتزم سحب وحجب أموال مخصصة لأفغانستان بسبب الفساد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 100 مليون دولار مخصصة لمشروع للبنية التحتية للطاقة في أفغانستان، وستحجب 60 مليون دولار أخرى من المساعدات، وأرجع ذلك إلى الفساد وانعدام الشفافية.

وقال بومبيو في بيان، إن الولايات المتحدة ستكمل مشروع البنية التحتية لكنها ستفعل ذلك باستخدام “آلية خارج الميزانية” وانتقد أفغانستان “لتقاعسها عن إدارة الموارد الحكومية الأمريكية بشفافية”.

وأضاف “نظرا لفساد محدد بالحكومة الأفغانية وسوء الإدارة المالية، تعيد الحكومة الأمريكية نحو 100 مليون دولار إلى وزارة الخزانة الأمريكية كانت مخصصة لمشروع ضخم للبنية التحتية للطاقة”.

يأتي القرار بعد يوم من انتقاد السفير الأمريكي في أفغانستان جون باس على “تويتر” هيئة المشتريات الوطنية في البلاد لعدم موافقتها على شراء الوقود لتوليد الكهرباء.

واتهم سكان كابول الهيئة بتجاهل احتياج الناس للكهرباء، إذ تعيش مناطق واسعة من المدينة دون كهرباء أكثر من سبع ساعات يوميا هذا الشهر.

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