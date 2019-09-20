الملك سلمان: السعودية قادرة على التعامل مع آثار هجوم أرامكو

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في جدة مساء الخميس، بحسب ما نشرته سكاي نيوز بالعربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن رئيس وزراء باكستان أدان خلال اللقاء الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، وأكد مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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