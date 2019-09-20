لاعب مانشستر سيتي قريب من فريق بيكام في الدوري الأمريكي

اللاعب البالغ 33 عاما أعلن سابقا أن الموسم الحالي هو الأخير له مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويبدأ الموسم الجديد بالدوري الأمريكي شهر مارس 2020، ويسعى النادي الأمريكي لضم نجما يتحدث الإسبانية، من أجل جذب المشجعين الناطقين بالإسبانية في مدينة ميامي.

ويحاول ديفيد بيكام ضم نجم لفريقه قبل بداية الموسم الجديد من أجل جذب مزيد من الأنظار له.

ويعد أبرز الأسماء في الأونة الأخيرة هي ليونيل ميسي وهو الصفقة الحلم بالنسبة للنادي الجديد أو لويس سواريز أو إدينسون كافاني.

ويبدأ إنتر ميامي مشواره الرسمي في الدوري الأمريكي بدءا من نسخة 2020.

ويضم الفريق حاليا 3 لاعبين فقط تم التعاقد معهم بشكل مبكر قبل بداية الموسم.

الموسم الجاري الإسباني المخضرم شارك في 6 مباريات وصنع 5 أهداف.

:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا