تعرف على نسبة التضخم في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

توقع صندوق النقد العربي ارتفاعا في معدل التضخم السنوي خلال العام 2020 في ليبيا إلى 18%، الذي يبقى رهن تداعيات الظروف الداخلية في البلاد، في مقابل توقعاته بارتفاع نسبي لكميات الإنتاج النفطي خلال العامين 2019 و2020 ما سيدعم مستويات النمو الاقتصادي.

وأشار الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر الشهر الجاري، إلى أن معدل التضخم سيسجل نحو 15 % خلال العام 2019 ، لكنه نوه إلى تواصل الاتجاه التنازلي في معدل التضخم السنوي في ليبيا خلال العام نفسه، الذي بدأ منذ شهر سبتمبر 2018، بعد الاتجاه التصاعدي الذي سلكه قبل هذه التغير.

وبلغت نسبة التغير في الرقم القياسي للأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، نحو -4.8 و-1.6% على الترتيب، حسب صندوق النقد العربي.

ورصد التقرير تراجع معدلات التضحم في «أسعار المواد الغذائية والتبغ، والأثاث، والنقل والمواصلات والاتصالات، والتعليم والثقافة»، لكنه أشار إلى ارتفاع أسعار «الملابس، والسكن ومستلزماته، والعناية الصحية».

وأرجع هذا الانخفاض في معدل التضخم السنوي –خصوصا في الأشهر الأخيرة– إلى الإجراءات اتخذتها حكومة الوفاق في سبتمبر من العام 2018 في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن أهم هذه الإجراءات –حسب التقرير– تخفيف القيود وتسهيل الإجراءات على عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية عن طريق المصارف التجارية مباشرة، بما أدى بدوره إلى تراجع كبير في متوسط سعر صرف الدينار الليبي.

وانخفض سعر الدولار صرف في السوق الموازي إلى نحو 4.25 دينار في شهر فبراير 2019، مقابل 6.05 دينار في شهر سبتمبر 2018، حسبما رصد الصندوق.

وقال تقرير صندوق النقد العربي ان الصادرات النفطية تساهم بما لا يقل عن 95% من إجمالي الصادرات الليبية، مشيرا إلى أن الايرادات النفطية تساهم بتمويل 90% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، مما يجعلها، المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يعتمد التنبؤ بمستويات النمو الاقتصادي بشكل كبير على التطورات في أسعار وإنتاج وصادرات النفط الخام، إضافة إلى التطورات الداخلية.

وحسب الصندوق فقد شهدت كميات إنتاج النفط في ليبيا زيادة ملحوظة العام الماضي، إذ ارتفعت كميات الانتاج النفطي إلى ما يقرب من مليون برميل في اليوم، بما يمثل زيادة بنحو 9.26 % مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2017 ، وهو ما ساعد على دعم مستويات الانتاج في القطاع النفطي، ورغم ارتفاع مستويات الانتاج النفطي إلا انها لا تزال أقل من المستويات المسجلة قبل عام 2011 البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.

و أكد التقرير أن المؤسسة الوطنية للنفط تستهدف رفع مستوى الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم وهو ما يستلزم الاستقرار النسبي للاوضاع الداخلية، متوقعا ارتفاع نسبي لكميات الانتاج النفطي خلال عامي 2019 و2020 وخاصة في ظل إعفاء ليبيا من الالتزام بالسقف المفروض على إنتاج النفط في إطار منظمة أوبك وهو ما سيدعم مستويات النمو الاقتصادي.

ولفت الصندوق إلى تبني حكومة الوفاق ولأول مرة منذ عام 2011 حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تمثلت في خفض مستويات دعم الوقود وإعادة العمل بتخصيص تحويلات للاسر بواقع 100 دولار للطفل في السنة، وكذلك رفع مستوى المخصصات المتاح للفرد من النقد الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار في السنة، وفرض ضريبة بواقع 183% على التعاملات بالنقد الأجنبي بما ساهم في تقليل مستويات الفارق في سعر الصرف ما بين السوقين الرسمي والموازي.

في غضون ذلك، حذر «النقد العربي» من عدة مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي، على رأسها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونيات وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات، علاوة على الأثر المتوقع لتباطؤ الاقتصاد الصيني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق، والشكوك بشأن قدرة الاقتصادات العالمية على بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.

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