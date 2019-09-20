وزيرا خارجية الكويت وإيران يبحثان هاتفيا تجنيب المنطقة المزيد من المخاطر

تلقى نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح في ليلة أمس الخمیس اتصالاً ھاتفیًا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة لاسیما السُبل الكفیلة بالحد من التصعید وتحقیق التھدئة لتجنیب المنطقة المزید من المخاطر.

وأضافت أن ظريف أعرب عن تمنیات القیادة الایرانیة لأمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافیة بعد العارض الصحي الذي تعرض له وبشفائه.

يأتي الاتصال فيما تشهد منطقة الخليج توترات على خلفية هجمات تعرض لها معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية للنفط.

وأعلنت السعودية أن الهجوم تم بأسلحة إيرانية و ليس مصدره اليمن، رغم اعلان الحوثيين المسئولية عنه.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفه بأنه عمل إيراني من أعمال الحرب، من جانبها نفت إيران ذلك.

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أول أمس الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة.

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