حديث التعيينات الدبلوماسية بالإيعازات “التلفزيونية” … بقلم / محمد الامين

قد نسلّم جدلاً أنه من حقّ السراج كرئيس حكومة أو مجلس رئاسي أن يعيّن دبلوماسيين أو يسدّ الشغورات في السلك الدبلوماسي أكان ذلك على مستوى السفراء أو القناصلة، لكن كثافة التغييرات والأسماء الجدلية الكثيرة التي جرى تعيينها مؤخرا تشير إلى أننا إزاء حملة تعيينات أو تغييرات غير بريئة، وأننا على وجه الدّقّة إزاء حالة من الإجحاف في استخدام الحق في تعيين البعثات.. ففي هذه التعيينات التفاف على صلاحيات وزير الخارجية الذي تقول مصادر كثيرة أنه على صفيح ساخن وينتظر التغيير أو العزل بدوره بين ساعة وأخرى..

الأكثر إثارة للقلق مّما سلف هو أن التعيينات الدبلوماسية هذه الأيام قد أصبحت تُناقَشُ وتُقترحُ بشكل فيه الكثير من الانفلات والطرافة، والبعثات الدبلوماسية يُقتّمُ أداؤها وتُتداولُ أدقّ خصائصها وخصوماتها ومشاكلها على شاشة إحدى الفضائيات المعروفة بشكل جعل من موجة التعيينات التي أقدم عليها السراج تبدُو وكأنها استجابة لإيعاز إعلامي ممزوج بتهديد واضح..

لا شكّ أن ما يجري سيُضاف إلى التشوهات الكثيرة التي تكتنف المشهد السياسي في ليبيا، وأن مثل هذه الممارسات والإملاءات العلنية تؤكد ضعف حكومة السراج واهتزاز موقعه هو بذاته وسط سهام التشكيك والتلميحات التي يتعرض إليها منذ أسابيع.. ضربٌ واضح للعرف الدبلوماسي، وتهميش لدور وزارة الخارجية، وخضوع للعقلية الميليشياوية المتغطرسة يثير الغضب والاستغراب والشفقة في آنٍ.. فــ”خلُّــــوا فيها أُصُول” على الأقل!!

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