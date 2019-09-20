أوّل حفل له في ليبيا .. رامي جمال يعتذر عنه

القاهرة 20 سبتمبر 2019 (وال)- اعتذر الفنان المصري رامي جمال، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ،أمس الخميس تابعتها وكالة الأنباء الليبية – ‏عن إحياء حفل غنائي، الذي كان سيقيمه في مجمع سليمان الضراط، في بنغازي اليوم الجمعة.

وأوضح الفنان المصري، أن السبب وراء عدم حضوره، هو منظمو الحفل الذين لم يلبوا باقي الشروط المطلوبة منهم.

وأكد رامي جمال للجماهير التي كانت تنتظره بفارغ الصبر، أنّه في حال تحديد موعد آخر للحفل، سيعلمهم عبر حسابه الرّسمي على تويتر . (وال – القاهرة)م س / رس

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