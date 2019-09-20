إسقاط طائرة تركية مسيرة في أجواء الزطارنة

إيوان ليبيا – وكالات :

تمكنت القوات المسلحة اليوم الجمعة من إسقاط طائرة إستطلاع تركية مسيرة غربي العاصمة طرابلس بعد تحليقها في مهام إستطلاعية على مواقع القوات لجمع معلومات بهدف تقديمها لقوات الوفاق .

وقال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي أن قوات الجيش فتحت نيرانها في احد المواقع بمنطقة الزطارنة جنوب شرق طرابلس حتى تمكنت من إصابة هدفها بنجاح وأحاطت الغرفة بتحقيق الهدف مؤكداً بأن الطائرة سقطت في ” منطقة العدو ” بعد إصابتهم لها .

وأضاف الغزوي بأنه وجه بالتحري من خلال الامكانيات المتاحة عن بلد منشأ الطائرة وتحليل أي معلومات قد تتعلق بها مؤكداً عزمهم على تدمير أي هدف تركي معادٍ سواء كان في الجو أو البر أو بأي مكان حتى ” جلاء آخر عسكري تركي يرتزق ” لصالح لجماعة الإخوان المسلمين في طرابلس ومجلسها الرئاسي ، وفق تعبيره .

ويتبين مبدئياً من الصور بأن هذه الطائرة ومن خلال تفحصها مبدئياً تقلع عن طريق القذف من منصة إطلاق وومن ثم تهبط بالمظلة ” الباراشوت ” عند عودتها لنقطة الإطلاق حيث يتمركز المشغلين وفي الأغلب هم من الخبراء العسكريين الأتراك وفقاً للغزوي .

وفي مطلع أغسطس الماضي أكد تقرير نشرته صحيفة “جورساليم بوست” الإسرائيلية المقربة من حكومة تل أبيب تلقي حكومة الوفاق من قبل تركيا طائرات إسرائيلية الصنع من طراز Orbiter-3 جرى إسقاط اثنان منهما من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة كان آخرها يوم 29 يوليو الماضي بمنطقة الساعدية وأخرى في منطقة العزيزية بورشفانة .

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