نيمار وجيسوس يزينان قائمة السامبا لوديتي السنغال ونيجيريا

كشف المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة عن قائمة فريقه استعدادا للمباراتين الوديتين أمام نظيريه السنغالي والنيجيري في أكتوبر المقبل.

وشهدت القائمة عودة المهاجم جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي إلى صفوف السامبا بعد انتهاء إيقافه لمدة شهرين بسبب ما صدر منه من تصرفات غاضبة عقب طرده في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) التي استضافتها بلاده.

كما ضمت القائمة نجم الهجوم الشهير نيمار دا سيلفا الذي عاد للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع هذا الأسبوع وسجل هدفا ليقود الفريق للفوز على ستراسبورج 1 / صفر في الدوري الفرنسي.

وكان نيمار عاد لصفوف المنتخب البرازيلي في وقت سابق من الشهر الحالي بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في كوبا أمريكا.

وسجل نيمار هدفا وصنع هدفا ليقود المنتخب البرازيلي للتعادل 2 / 2 مع كولومبيا وديا فيما خسر الفريق مباراته الودية التالية أمام بيرو صفر / 1 . واستدعى تيتي الللاعب الشاب رينان لودي /21 عاما/ بعد تألقه في صفوف أتلتيكو مدريد هذا الموسم لتكون المرة الأولى التي يستدعى فيها لقائمة السامبا. وغاب عن القائمة كل من مارسيلو /31 عاما/ لتراجع مستواه مع ريال مدريد الإسباني وفينيشيوس جونيور مهاجم الريال والذي لم يظهر بمستواه المعهود في وديتي السامبا هذا الشهر أمام كولومبيا وبيرو. ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره السنغالي في العاشر من أكتوبر المقبل في سنغافورة كما يلتقي بعدها لثلاثة أيام مع نيجيريا. وضمت القائمة : لحراسة المرمى : إديرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) وويفرتون (بالميراس) وسانتوس (أتلتيكو بارانينسي) . وللدفاع : داني ألفيش (ساو باولو) ودانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني) وتياجو سيلفا وماركينوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وإيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ورودريجو كايو (فلامنجو) . وللوسط : كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) وآرثور (برشلونة الإسباني) وفابينيو (ليفربول الإنجليزي) وماتيوس هنريكي (جريميو) وفيليب كوتينيو (بايرن ميونخ الألماني) ولوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي) . وللهجوم : إيفرتون (جريميو) وفيرمينو (ليفربول الإنجليزي) وجابرييل باربوسا (فلامنجو) وريتشارلسون (إيفرتون) ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرملان الفرنسي) وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) .

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