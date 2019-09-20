مؤتمر جوارديولا – الطريقة الوحيدة للنجاة الفوز.. وأحب نوعية رياض محرز

الإسباني قال في المؤتمر الصحفي: “الطريقة الوحيدة للنجاة الفوز بالمباريات، ما فعلناه في الماضي لن يضمن لنا أي شيء في المستقبل”.

وتابع “لدينا تحد، يمكننا أن نشتكي مع عدم وجود لاعبين في مركز قلب الدفاع، ويمكننا أيضا أن نجد الحلول لهذه المشكلة”.

ويعاني مانشستر سيتي من غيابات في قلب دفاع، وواصل بيب “لابورت سيغيب لمدة 5 أو 6 أشهر، نأمل أن يعود ستونز بعد شهر واحد”.

وأكمل “ليس لدينا أي قلق بشأن أي لاعب آخر، سنرى كيف يشعر اللاعبون قبل اختيارات مباراة الغد”.

وأضاف “ليس لدي أي شك بعد خسارة واحدة، نحتاج لهذا الأمر بعد ما حدث في السنوات الأخيرة، نعرف قبل كل مباراة أننا قد نتعرض للخسارة، في بعض الأحيان يكون المنافس أفضل، أو أكثر دقة، أو يفعل أشياء لا نتوقعها”.

وسقط بطل الرباعية المحلية الموسم الحالي لأول مرة أمام نورويتش سيتي بنتيجة 3-2 الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي.

وعن هجوم الفريق أشار “لكي تستبدل سيرخيو أجويرو فعليك أن تمتلك لاعبا على أعلى مستوى، سعيد للغاية بالمهاجمين، عندما يلعب جابرييل جيسوس فهو يفعل كل شيء، كما فعل في أوكرانيا، ليس فقط فيما يتعلق بتسجيل الهدف، إنه يقاتل ويلعب”.

وأتم عن الجزائري رياض محرز “لقد قلت في الكثير من المرات إن محرز لعب بشكل جيد في الموسم الماضي، لقد احتاج للوقت من أجل التأقلم، لكننا نعرف إمكانياته، إنه يحب اللعب والتدريبات، أحب هذه النوعية من اللاعبين”.

السيتزينز حققوا الفوز على شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثة أهداف نظيفة في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا.

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